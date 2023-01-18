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«Арсенал» хочет подписать вингера «Барселоны» Рафинью

Дата публикации: 18-01-2023

Sport.es пишет, что «Арсенал» заинтересован в услугах Рафиньи из «Барселоны».

Игровые качества бразильца импонируют Микелю Артете, тренирующему «пушкарей». Специалист просит руководство лондонцев выкупить контракт вингера. «Канониры» собираются закрыть сделку этой зимой. В клубе уже начали переговоры с представителями Рафиньи. Сам игрок хотел бы остаться в «Барселоне» и попытаться отвоевать место в основе, несмотря на интерес со стороны «Арсенала».

Состав «блаугранас» Рафинья пополнил минувшим летом, подписав соглашение до середины 2027 года. В текущем сезоне бразилец провел за «Барсу» 23 встречи (3 забитых мяча, 5 голевых пасов).

Transfermarkt.de оценивает Рафинью в 50 млн евро.

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