«Бавария» планирует сделать предложение о трансфере Кейна

Дата публикации: 18-01-2023

«Бавария» нацелилась на Гарри Кейна. Мюнхенцы намерены сделать «Тоттенхэму» предложение по трансферу центрфорварда, пишет «Daily Telegraph».



«Шпоры» готовы отпустить своего лидера за сумму в 100 млн фунтов (порядка 114 млн евро) в любую английскую команду. Для иностранных клубов, желающих подписать Кейна, компенсация за него может быть уменьшена.



Сам нападающий пока не спешит пролонгировать трудовые отношения с «Тоттенхэмом». По информации от окружения англичанина, заключить с клубом новый контракт игрока могут убедить выигранный трофей или путевка в ЛЧ. В «Баварии» следят за развитием событий.



Контракт Кейна со «шпорами» истекает летом 2024 года. В сезоне 2022/2023 на счету Гарри 17 голов и 3 ассиста в 27 поединках.