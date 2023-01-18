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Кварацхелия может перейти в «Ман Сити»

Дата публикации: 18-01-2023

Хвича Кварацхелия может сменить «Наполи» на «Манчестер Сити». Информацией поделилось издание «Daily Mail».

Успешный дебют вингера в Италии не остался незамеченным. Сразу несколько европейских грандов обратили внимание на грузинского игрока. Среди претендентов на Кварацхелию числится и «Сити». Помимо «горожан», 21-летним грузинским исполнителем интересуется «Ньюкасл Юнайтед», для которого футболист является одной из приоритетных целей.

«Наполи» выкупил контракт Кварацхелии минувшим летом за 10 млн евро. В сезоне 2022/2023 в активе вингера 9 забитых мячей и 12 результативных пасов в 20 играх за неаполитанцев. Его соглашение с итальянской командой рассчитано до июня 2027 года.

Рыночная стоимость футболиста – 60 млн евро.

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