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«Днепр-1» хочет получить за Довбика не менее 10 млн евро

Дата публикации: 18-01-2023

«Днепр-1» составил алгоритм действий относительно будущего трансфера своего лидера – нападающего Артема Довбика.

Как сообщает «Український футбол», клуб готов рассмотреть вариант продажи форварда, однако предложение должно быть не менее 10 000 000 евро.

Суммы в 3-4 млн евро, которые ранее фигурировали в СМИ от турецких команд, днепрян не интересуют.

Сам Довбик исключает вариант с арендой и готов доиграть нынешний сезон в УПЛ, чтобы уйти летом. При этом, продлевать контракт, который истекает в конце года, футболист не планирует.

Напомним, что 25-летний украинец провел в текущем сезоне 22 матча за «Днепр-1» во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 4 результативных паса. Артем стал лучшим бомбардиром групповой стадии Лиги конференций.

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