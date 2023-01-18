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Тренер «Фенербахче» просил руководство подписать Яремчука

Дата публикации: 18-01-2023

Украинский форвард «Брюгге» Роман Яремчук близок к смене клубной прописки.

Как сообщает «90min», наставник «Фенербахче» Жорже Жезуш попросил боссов турецкого клуба в январе усилить позицию центрального нападающего, конкуренция на которой ослабла после травмы Жоао Педро.

Жезуш хотел бы видеть в «Фенербахче» именно Яремчука, который ранее работал под руководством португальского специалиста в «Бенфике».

Источник отмечает, что «желтые канарейки» уже контактировал с «Брюгге» на предмет перехода Яремчука, однако украинский футболист не является единственной целью, которую рассматривают турки.

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