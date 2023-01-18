«Рома» продлит контракт с Кристанте

Дата публикации: 18-01-2023

Полузащитник римской «Ромы» Брайан Кристанте в шаге от продления соглашения с итальянским клубом.



Стороны договорились о продолжении сотрудничества до лета 2027 года – контракт на четыре с половиной года, о чем сообщает журналист Николо Скира в своем twitter-аккаунте.



Что касается финансовой стороны, по данным источника, 27-летний футболист будет получать в Риме 3 миллиона евро в год + 500 тысяч итальянец заработает в качестве бонусов.



Стоит отметить, что в нынешнем розыгрыше Серии А «джаллоросси» занимают седьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 31 пункт после 17 сыгранные матчей.