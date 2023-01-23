Выиграйте электрокар BMW в акции 1xBet к турнирам “Большого шлема”

Дата публикации: 23-01-2023

16 января стартовал Australian Open 2023 - первый в этом году теннисный турнир серии “Большого шлема”. Сильнейшие игроки мира собрались в австралийском Мельбурне, чтобы выяснить, кто окажется лучшим. Турниры “Большого шлема” - самые интересные события в мире тенниса и они станут еще более важными благодаря многоэтапной акции 1xBet Grand Slam.

Принять участие в промо может каждый. Для этого нужно выполнить всего 4 условия:

Авторизоваться или зарегистрироваться на 1xBet. Зайти в личный кабинет на сайте/в приложении и поставить отметку о готовности участвовать в бонусных акциях. Нажать кнопку “Принять участие” на странице акции. Хотя бы один раз поставить на турниры серии “Большого шлема” от 5 долларов.

Каждая ставка приносит игроку не только возможность заработать, но и билеты, которые примут участие в розыгрыше призов. Чем выше ставка, тем больше билетов получит игрок, а значит выше будут и его шансы на победу. К примеру, за ставку в 5 долларов начисляется 1 билет, а за ставку от 700 долларов - сразу 1000 билетов!

Australian Open заканчивается 29 января, а уже 31 января будет проведен розыгрыш призов среди участников первого этапа акции.

На первом этапе игроки 1xBet смогут выиграть:

- смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256Gb (3 победителя);

- смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256GB (5 победителей);

- смарт-часы Apple Watch Ultra (10 победителей);

- планшет iPad Air 10.9” 2022 (15 победителей);

- наушники Samsung Galaxy Buds2 Pro (20 победителей);

- сотни тысяч бонусных баллов для ставок на 1xBet.

На протяжении теннисного сезона игроков ждут еще три этапа акции Grand Slam, приуроченные к “Ролан Гаррос”, Уимблдону и US Open. А 13 сентября 1xBet проведет финальный розыгрыш призов, главным из которых станет электрокар BMW iX!

Ставьте на главные теннисные турниры вместе с 1xBet и выигрывайте по-крупному!