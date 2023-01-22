«Реал» предложит 60 млн евро за форварда «Наполи» Осимхена

Дата публикации: 22-01-2023

«Реал» проявляет интерес к Виктору Осимхену, в котором мадридцы видят замену Кариму Бензема.



По информации ресурса «El Nacional», «сливочные» готовы предложить за форварда «Наполи» 60 млн евро. Неаполитанцы рассчитывают получить за игрока не меньше 80 млн евро.



В Италию Осимхен перебрался в сентябре 2020 года из «Лилля». Его переход обошелся «Наполи» в 75 млн евро. В текущем сезоне нигериец является одним из лидеров нападения «партенопейцев». В активе 24-летнего футболиста 19 встреч за итальянскую команду (14 забитых мячей, 4 результативные передачи).



Соглашение Осимхена с «Наполи» действует до июня 2025 года. Рыночный ценник на нигерийца составляет 70 000 000 евро («Transfermarkt»).