«Ливерпуль» нацелился на футболиста сборной Италии

Дата публикации: 22-01-2023

Карьера Федерико Кьезы может продолжиться в Англии. Трансфер вингера «Ювентуса» рассматривает «Ливерпуль». Информацией поделилось издание «Calciomercatoweb».



По окончании сезона «мерсисайдцы» намерены приобрести игрока в линию атаки. В списке трансферных целей клуба значится Кьеза. «Ювентус», владеющий правами на 25-летнего футболиста, готов расстаться с ним за 60 000 000 евро.



Кьеза воспитывался в академии «Фиорентины». Осенью 2020 года он перебрался в «Ювентус» в рамках арендного соглашения с обязательством последующего выкупа. Минувшим летом вингер стал полноценным игроком туринцев и подписал с клубом соглашение до лета 2025 года.



В нынешнем сезоне Кьеза много пропустил из-за травмы. На его счету всего 7 встреч за «бьянконери» (1 гол, 2 ассиста).