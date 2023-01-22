«Рома» провела переговоры с агентом полузащитника «Челси» Зиеша

Дата публикации: 22-01-2023

Джанлука Ди Марцио раскрыл информацию о потенциальном новичке «Ромы». На своем сайте журналист рассказал о переговорах между агентом Хакима Зиеша и римлянами на тему возможного сотрудничества.



В настоящий момент марокканец является игроком «Челси». За лондонскую команду хавбек выступает с 2020 года. Однако в составе «аристократов» в сезоне 2022/2023 он появляется на поле не так часто. На счету Зиеша всего 15 встреч за «Челси» (1 голевой пас). Срок действия его контракта с «синими» ограничен летом 2025 года.



Ранее СМИ писали, что «Челси» до начала нового сезона планирует расстаться с 7 футболистами, в число которых входит и Зиеш. При этом потенциальному трансферу может помешать зарплата марокканца. В Лондоне он получает порядка 6 млн евро в год.