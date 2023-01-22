«Интер» предлагает новый контракт де Врею до 2025 года с зарплатой в 3,8 млн евро за сезон

Дата публикации: 22-01-2023

«Интер» намерен сохранить Стефана де Врея, пишет Николо Скира. Миланцы уже сделали защитнику предложение по пролонгации контракта до лета 2025 года. По новому соглашению годовая зарплата голландца составит 3,8 млн евро.



Де Врей выступает за «Интер» на протяжении 5 лет. Ранее футболист представлял «Лацио», состав которого он покинул в ранге свободного агента.



Действующее соглашение де Врея с миланской командой рассчитано до конца сезона, потому летом он может перейти в другой клуб бесплатно. Интерес к центрбеку проявляют «Атлетико», «Тоттенхэм» и «Севилья».



В текущем сезоне на счету 30-летнего голландца 18 игр за «Интер» (1 забитый мяч). Рыночная стоимость де Врея равняется € 15 млн (источник – «Transfermarkt»).