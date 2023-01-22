«Тоттенхэм» и «Рома» далеки от договоренности по трансферу Дзаньоло

Дата публикации: 22-01-2023

До закрытия зимнего трансферного окна Николо Дзаньоло с большой долей вероятности покинет «Рому». Фабрицио Романо утверждает, что полузащитник интересен «Тоттенхэму», но лондонцы пока не могут согласовать сделку с римской командой.



«Шпоры» хотят арендовать хавбека, рассматривая также вариант с опцией последующего выкупа игрока. «Тоттенхэм» готов включить в сделку одного из своих футболистов. «Рому» данные предложения не устраивают. Римляне настаивают на полноценном трансфере и хотят получить за Дзаньоло порядка 35-40 млн евро.



Соглашение 23-летнего хавбека с «джаллоросси» действует до середины 2024 года. В текущем сезоне в его активе 2 гола и 3 ассиста в 17 играх. Transfermarkt.de оценивает Дзаньоло в 30 миллионов евро.