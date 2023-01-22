«Барселона» собирается продлить соглашение с Алонсо

Дата публикации: 22-01-2023

«Барселона» близка к пролонгации трудовых отношений с Маркосом Алонсо. Информация об этом появилась на сайте Sport.es.



Хави рассчитывает на защитника и уже согласовал продление его контракта. Одобрили пролонгацию сотрудничества с 32-летним испанцем и в спортивном руководстве каталонцев. Новый договор будет подписан по окончании зимнего трансферного окна в феврале.



«Сине-гранатовые» хотят заключить с Алонсо контракт на 1 сезон с опцией продления еще на 1 год. Сам футболист рассчитывает на 2-летнее соглашение.



Состав каталонцев Алонсо пополнил в 2022 году. В текущем сезоне он выходил на поле в футболке «Барселоны» в 17 встречах и отметился 2 забитыми мячами. Ценник на испанца равняется 9 млн евро.