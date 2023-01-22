Защитник сборной Хорватии Юранович перешел в берлинский «Унион»

Дата публикации: 22-01-2023

Защитник «Селтика» Йосип Юранович перешел в «Унион» (Берлин). Контракт с игроком сборной Хорватии рассчитан до лета 2027 года.



Сообщается, что «Селтик» гарантированно получит за 27-летнего футболиста 7,5 миллиона фунтов. С бонусами общая сумма трансфера может вырасти до 10 миллионов фунтов.



Стоит отметить, что минувшим летом Юрановичем интересовались «Барселона», «Атлетико» и еще несколько клубов АПЛ. «Селтик» предпринял попытку сохранить Йосипа, но все же согласился расстаться с хорватом.



В нынешнем сезоне Юранович провел 18 матчей за шотландский клуб во всех турнирах, забив гол и отдав один ассиста. В составе сборной на чемпионате мира в Катаре фулбек сыграл в шести поединках и отличился голевой передачей.



«Унион» занимает третье место в Бундеслиге, отставая от лидера «Баварии» на пять очков. В следующем матче «железные» сыграют с Вердером 25 января.