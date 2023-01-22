Эн-Несири дал согласие на переход в «Ниццу»

Дата публикации: 22-01-2023

Марокканец близок к переезду в чемпионат Франции.



Нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири хочет перейти в «Ниццу» и дал свое согласие на соответствующий трансфер, утверждает «Footmercato».



Согласно источнику, марокканец недоволен количеством игрового времени в испанском клубе, поэтому готов принять новый вызов.



Руководители «Севильи» не планируют препятствовать возможному уходу своего игрока, однако за 2,5 года до завершения контракта ожидают предложение, которое будет достойным полуфиналиста чемпионата мира.



В этом сезоне на клубном уровне Эн-Несири отыграл 21 матч (1007 минут), забив 5 голов.



Рыночная стоимость 25-летнего форварда – 15 000 000 евро.