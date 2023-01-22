Источник: Ибрагимович завершит карьеру в конце нынешнего сезона

Дата публикации: 22-01-2023

Футболиста постоянно мучают травмы.



Легендарный шведский форвард, который ныне выступает в составе итальянского «Милана» закончит профессиональную карьеру в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает издание «Sempremilan» со ссылкой на «La Gazzetta dello Sport».



Стоит отметить, что 41-летнего шведского ветерана продолжают мучать травмы, в результате чего футболист не сыграл ни единого матча за «Милан» в этом сезоне. Ибрагимович вряд ли восстановиться к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов, швед скорее всего сможет сыграть за «россонери» лишь в концовке сезона.



По данным источника, после выхода на пенсию Златан получит должность в «Милане».