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Субименди отказался от перехода в «Арсенал»

Дата публикации: 22-01-2023

Испанский хавбек Мартин Субименди, выступающий за «Реал Сосьедад», отклонил предложение «Арсенала» о трансфере.

По данным «Cadena SER», клуб из Лондона пытался заполучить Мартина, заплатив за него € 60 млн, которые прописаны в новом трудовом договоре футболиста с «бело-голубыми» в качестве суммы отступных.

«Канониры» вели переговоры с «Сосьедадом», а затем вышли и на самого игрока. Однако, полузащитник заявил, что не горит желанием перебираться в АПЛ.

23-летний опорник является воспитанником испанского клуба. По ходу сезона-22/23 Мартин был задействован тренерским штабом в 25 матчах во всех турнирах. В них он забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt.de оценивает Субименди в 40 000 000 млн.

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