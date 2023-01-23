«Монако» хочет выкупить у «Баварии» Нюбеля

Дата публикации: 23-01-2023

«Монако» намерен оформить полноценный трансфер Александра Нюбеля, принадлежащего «Баварии». При этом в планы мюнхенцев не входит продажа голкипера.



«Монегаски» арендовали Нюбеля в июле 2021 года. По окончании сезона он должен будет покинуть французскую команду. Ближайшим летом вратарь может вновь отправиться в аренду. «Красные» собираются вернуть его в 2024 году после завершения трудовых отношений с Мануэлем Нойером.



В текущем сезоне в активе Нюбеля 27 встреч в составе «Монако» (7 «сухих» матчей). Ранее «Бавария» рассматривала вариант с возвращением кипера в связи с травмой Нойера, но в итоге решила приобрести Яна Зоммера. Мюнхенцы отказались досрочно прекращать арендное соглашение и выплачивать «монегаскам» компенсацию.



Источник – «Bild».