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«Челси» заинтересован в подписании Гюсто из «Лиона»

Дата публикации: 23-01-2023

По информации «L'Equipe», очередным новичком «Челси» может стать игрок «Лиона». Речь идет о 19-летнем защитнике Мало Гюсто.

«Аристократы» продолжают поиски замены для травмированного Риса Джеймса. В клубе считают, что Гюсто оптимально подойдет на эту роль. Однако оформить сделку будет непросто, поскольку «Лион» не планирует продавать футболиста до окончания сезона.

Гюсто воспитывался в структуре французского клуба. За первую команду «ткачей» он впервые сыграл в 2021 году. В текущем сезоне на счету защитника 15 встреч в Лиге 1 (1 результативная передача).

Соглашение Гюсто с «Лионом» действует до лета 2024 года. Рыночный ценник на француза равняется 15 000 000 евро («Transfermarkt»).

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