Лэмпарда уволили с поста главного тренера футбольного клуба «Эвертон»

Дата публикации: 23-01-2023

Руководство «Эвертона» решило уволить Фрэнка Лэмпарда, информирует «Sky Sports».



«В правлении клуба проголосовали за прекращение сотрудничества с Лэмпардом», - сообщает ресурс.



У руля «ирисок» специалист находился чуть менее 1 года. Назначение Лэмпарда на пост тренера клуба состоялось 31-го января прошлого года. Соглашение с ним действовало до лета 2024 года.



В текущем сезоне «Эвертон» выступает крайне неудачно. Коллектив из Ливерпуля располагается на дне турнирной таблицы АПЛ, занимая предпоследнюю строчку. В активе «ирисок» всего 15 набранных очков после 20 сыгранных встреч. С начала сезона «Эвертон» одержал лишь 3 победы.



Прежним местом работы Лэмпарда был «Челси», который он тренировал в 2019-2021 годах.