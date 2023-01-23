23:50 ()
Свернуть список

Лэмпарда уволили с поста главного тренера футбольного клуба «Эвертон»

Дата публикации: 23-01-2023

Руководство «Эвертона» решило уволить Фрэнка Лэмпарда, информирует «Sky Sports».

«В правлении клуба проголосовали за прекращение сотрудничества с Лэмпардом», - сообщает ресурс.

У руля «ирисок» специалист находился чуть менее 1 года. Назначение Лэмпарда на пост тренера клуба состоялось 31-го января прошлого года. Соглашение с ним действовало до лета 2024 года.

В текущем сезоне «Эвертон» выступает крайне неудачно. Коллектив из Ливерпуля располагается на дне турнирной таблицы АПЛ, занимая предпоследнюю строчку. В активе «ирисок» всего 15 набранных очков после 20 сыгранных встреч. С начала сезона «Эвертон» одержал лишь 3 победы.

Прежним местом работы Лэмпарда был «Челси», который он тренировал в 2019-2021 годах.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close