Защитник «Шахтера» может перейти в «Брайтон»

Дата публикации: 23-01-2023

«The Athletic» пишет, что Николай Матвиенко, права на которого принадлежат «Шахтеру», может переехать в Англию. Заполучить центрбека рассчитывает «Брайтон», возглавляемый Роберто Де Дзерби, ранее тренировавшим «горняков».



Наставник «чаек» считает, что для продолжения борьбы за место в верхней части таблицы клубу необходимо усиление. В список трансферных целей «Брайтона» входит и Матвиенко.



Ранее украинец с семьей приехал в Лондон. Однако данная поездка не связана с возможным переходом в «Брайтон».



Матвиенко является выпускником академии «Шахтера». В сезоне 2022/2023 защитник появлялся на поле в составе «горняков» в 19 играх (без результативных действий). Его контракт с донецким клубом истекает в 2025 году.