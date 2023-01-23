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Защитник «Шахтера» может перейти в «Брайтон»

Дата публикации: 23-01-2023

«The Athletic» пишет, что Николай Матвиенко, права на которого принадлежат «Шахтеру», может переехать в Англию. Заполучить центрбека рассчитывает «Брайтон», возглавляемый Роберто Де Дзерби, ранее тренировавшим «горняков».

Наставник «чаек» считает, что для продолжения борьбы за место в верхней части таблицы клубу необходимо усиление. В список трансферных целей «Брайтона» входит и Матвиенко.

Ранее украинец с семьей приехал в Лондон. Однако данная поездка не связана с возможным переходом в «Брайтон».

Матвиенко является выпускником академии «Шахтера». В сезоне 2022/2023 защитник появлялся на поле в составе «горняков» в 19 играх (без результативных действий). Его контракт с донецким клубом истекает в 2025 году.

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