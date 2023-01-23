«Марсель» завершает трансфер Илича, серб обойдется французам в 15 млн евро

Дата публикации: 23-01-2023

Сделка по переходу Ивана Илича в «Марсель» близка к завершению. Подробности трансфера в своем «Твиттере» раскрыл Фабрицио Романо.



Инсайдер сообщил, что «Верона» получит за своего полузащитника 15 000 000 евро. Помимо этого, клуб сможет рассчитывать на 3 млн евро в формате бонусов.



Серб долгое время находился в структуре «Ман Сити». Однако пробиться в основу «горожан» Иличу не удалось. В августе 2021 года «Верона» выкупила его контракт, заплатив англичанам 7,5 млн евро.



В нынешнем сезоне на счету 21-летнего хавбека 12 встреч за итальянскую команду (1 голевой пас).



Контракт Илича с «Вероной» действует до середины 2026 года. Рыночный ценник на него равняется € 13 млн (данные с портала Transfermarkt.de).