«Арсенал» и «Боруссия» борются за испанца Фреснеду

Дата публикации: 23-01-2023

Гильермо Раи, представляющий «The Athletic», сообщил, что на Ивана Фреснеду претендуют сразу 2 европейских гранда. В услугах защитника «Вальядолида» заинтересованы «Боруссия» (Дортмунд) и «Арсенал».



Клубы сделали испанцу схожие финансовые предложения. В ближайшие дни Фреснеде предстоит выбрать между этими командами.



Раи пишет, что «Вальядолид» хочет получить за защитника 15 млн евро, включая бонусы. Помимо этого, испанцы рассчитывают, что футболист в рамках арендного соглашения останется в клубе до лета 2023 года.



В нынешнем сезоне в активе Фреснеды 10 встреч в Ла Лиге (без результативных действий). Контракт 18-летнего защитника с «Вальядолидом» действует до лета 2025 года.