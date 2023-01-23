23:51 ()
Свернуть список

«Арсенал» и «Боруссия» борются за испанца Фреснеду

Дата публикации: 23-01-2023

Гильермо Раи, представляющий «The Athletic», сообщил, что на Ивана Фреснеду претендуют сразу 2 европейских гранда. В услугах защитника «Вальядолида» заинтересованы «Боруссия» (Дортмунд) и «Арсенал».

Клубы сделали испанцу схожие финансовые предложения. В ближайшие дни Фреснеде предстоит выбрать между этими командами.

Раи пишет, что «Вальядолид» хочет получить за защитника 15 млн евро, включая бонусы. Помимо этого, испанцы рассчитывают, что футболист в рамках арендного соглашения останется в клубе до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне в активе Фреснеды 10 встреч в Ла Лиге (без результативных действий). Контракт 18-летнего защитника с «Вальядолидом» действует до лета 2025 года.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close