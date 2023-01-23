Официально: Соболь – игрок «Страсбура»

Дата публикации: 23-01-2023

«Страсбур» официально объявил о подписании левого защитника «Брюгге» Эдуарда Соболя. Французский клуб заключил с 27-летним футболистом сборной Украины контракт на 3,5 года.



Сообщалось, что Соболь хотел сменить клуб из-за малого количества игрового времени в «Брюгге». В текущем сезоне он провел 14 матчей (один гол) за бельгийскую команду, однако лишь две игры защитник сыграл полностью.



Эдуард выступал за «Брюгге» с 2019 года. Сперва «сине-черные» арендовали украинца у «Шахтера», а в 2021 году выкупили его контракт у «горняков».



Помимо «Брюгге» и «Шахтера», Соболь также играл за донецкий «Металлург», запорожский «Металлург», «Металлист», «Зарю», «Яблонец» и пражскую «Славию». На счету фулбека 27 матчей за сборную Украины.



«Страсбур» занимает 16-е место в Лиге 1, набрав 15 очков в 19 матчах.