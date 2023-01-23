Куман был представлен в качестве главного тренера сборной Нидерландов

Дата публикации: 23-01-2023

Рональд Куман официально возглавил сборную Нидерландов. Сделка между Королевским футбольным союзом и 59-летним тренером рассчитана до 31 июля 2026 года.



Куман на посту наставника «оранжевых» сменил Луи ван Гала, который покинул ряды национальной команды сразу после мундиаля в Катаре. Напомним, голландцы потерпели поражение от Аргентины в серии пенальти в 1/4 финала.



Стоит добавить, что Куман уже находился у руля сборной Нидерландов в период 2018-2020 годов. Летом 2020 года специалист подписал трудовой договор с «Барселоной», которую покинул через год. С того времени Рональд оставался без работы.



В отборе на Евро-2024 Нидерланды сыграют в группе B с Францией, Грецией, Ирландией и Гибралтаром. Квалификация начнется в марте 2023 года.