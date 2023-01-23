Ромеро: Месси не намерен продлевать контракт с «ПСЖ»

Дата публикации: 23-01-2023

Лионель Месси не планирует продлевать контракт с «Пари Сен-Жермен». По информации журналиста Жерара Ромеро, на решение 35-летнего футболиста повлияла победа со сборной Аргентины на ЧМ-2022.



Ранее сообщалось, что Месси и «ПСЖ» ведут переговоры о подписании соглашения до лета 2024 года с опцией продления на еще один сезон. Зарплата звездного аргентинца по новому договору составила бы 40 млн евро в год.



В услугах Месси заинтересованы два клуба из Саудовской Аравии – «Аль-Хилаль» и «Аль-Иттихад». Они готовы предложить Лео контракт с зарплатой 350 000 000 евро в год.



Действующее соглашение Месси с «красно-синими» истекает летом 2023 года. В этом сезоне нападающий забил 13 голов и отдал 14 результативных передач в 21 матче за парижан.



На турнире в Катаре Месси отличился 7 голами и 3 ассистами в 7 поединках. Аргентинец был признан лучшим игроком мундиаля, а также установил новый рекорд по числу сыгранных матчей на турнире.