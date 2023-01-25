«Милан» стал фаворитом в борьбе за подписание игрока «Ромы»

Дата публикации: 25-01-2023

«Football Italia» пишет, что вероятность перехода Николо Дзаньоло в «Милан» заметно увеличилась. Случилось это после того, как «Тоттенхэм», также претендовавший на хавбека «Ромы», заполучил Арно Данжуму.



Лондонцы проявляли интерес к Дзаньоло минувшим летом, но им не удалось согласовать с римской командой условия трансфера 23-летнего футболиста. После подписания Данжумы шансы на то, что данный переход произойдет, резко снизились.



Вместе с тем трансфер Дзаньоло в «Милан» также может не состояться. «Джаллоросси» рассчитывают отдать полузащитника в платную аренду, прописав в договоре опцию выкупа, или продать его. Согласится ли на эти условия руководство «россонери», пока неизвестно.



Контракт Дзаньоло с «Ромой» истекает летом 2024 года.