«Ман Юнайтед» не смог подписать одноклубника Головина

Дата публикации: 25-01-2023

«Ман Юнайтед» хотел оформить переход Акселя Дисаси, принадлежащего «Монако», пишет Todomercadoweb.es. Трансфер защитника мог состояться в январе, но «монегаски» отказались от сделки.



Ранее французы продали Бенуа Бадьяшиля, который перебрался в «Челси». В случае потери еще одного защитника «Монако» рисковал сломать игровые схемы команды в обороне. В итоге было решено не отпускать Дисаси, по меньшей мере, до конца сезона.



Аксель пополнил состав «монегасков» в августе 2020 года, перейдя из «Реймса» за 13 млн евро. В текущем сезоне в активе 24-летнего француза 28 игр (4 гола, 4 результативные передачи).



Его соглашение с «монегасками» действует до лета 2025 года. Рыночный ценник на Дисаси составляет 25 млн евро (Transfermarkt.de).