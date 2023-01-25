«ПСЖ» положил глаз на полузащитника «Лиона» Шерки

Дата публикации: 25-01-2023

По информации «L'Equipe», «ПСЖ» заинтересован в услугах Райана Шерки из «Лиона».



В январе парижане продали Пабло Сарабию в «Вулверхэмптон», теперь клуб намерен найти ему замену. На место испанца действующий чемпион Франции планирует купить Шерки, подписание которого является приоритетом на зимнее трансферное окно. Переговоры между клубами уже начались, но в данный момент они находятся на начальной стадии.



Шерки обучался футболу в академии «Лиона», в основе которого он дебютировал в 2020 году. В нынешнем сезоне атакующий хавбек провел 16 встреч в рамках Лиги 1, отметившись 1 забитым мячом и 3 результативными пасами.



С «ткачами» Шерки связан контрактом до июня 2024 года. Transfermarkt.de оценивает 19-летнего исполнителя в 18 000 000 евро.