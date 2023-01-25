«Тоттенхэм» арендовал Данжуму

Дата публикации: 25-01-2023

Пресс-служба «Тоттенхэма» подтвердила трансфер Анро Данжумы. Вингер «Вильярреала» арендован «шпорами» до конца сезона.



Несмотря на отсутствие другой информации от клуба, Фабрицио Романо пишет, что у лондонцев будет возможность выкупить Данжуму.



Голландец ранее уже успел поиграть в АПЛ. В 2019-2021 годах он защищал цвета «Борнмута», после чего перебрался в «Вильярреал». Испанцы выкупили права на вингера за 23,5 млн евро. В сезоне 2022/2023 голландец провел за «желтую субмарину» 17 встреч, в которых отличился 6 раз. Срок действия его соглашения с «Вильярреалом» ограничен летом 2026 года.



Ранее сообщалось об интересе к Данжуме со стороны «Астон Виллы», «Борнмута», «Вест Хэма», «Ноттингем Форест» и «Эвертона».