Маккенни дал согласие на переход в «Лидс»

Дата публикации: 25-01-2023

Уэстон Маккенни, права на которого принадлежат «Ювентусу», согласился стать игроком «Лидса». Информация появилась в «Twitter» Джанлуки Ди Марцио. Стороны обсуждают размер компенсации за американца. В настоящий момент переговоры продолжаются.



Ранее СМИ сообщили, что туринцы могут расстаться с несколькими футболистами. В их число попал и Маккенни, на трансфере которого клуб хочет заработать порядка 40 млн евро.



Американец перебрался в «Ювентус» из «Шальке» летом 2021 года. В текущем сезоне на счету 24-летнего полузащитника 3 забитых мяча и 2 ассиста в 21 встрече за «бьянконери».



Контракт Маккенни с «Юве» действует до середины 2025 года. Transfermarkt.de оценивает футболиста в 21 миллион евро.