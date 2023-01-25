«Брайтон» увеличил предложение по Матвиенко до 20 млн евро

Дата публикации: 25-01-2023

«Брайтон энд Хоув Альбион» не оставляет попыток усилить оборону представителем донецкого «Шахтера» Николаем Матвиенко.



Согласно сведениям журналиста Фабрицио Романо, английский клуб готов выделить на эту сделку 16 000 000 евро. Также «Брайтон» предложил «горнякам» 4 млн евро в качестве будущих бонусных отчислений.



Первое предложение «чаек» составляло 11 000 000 евро. В свою очередь, в «Шахтере» за своего защитника хотят получить не менее € 30 млн.



Ранее сообщалось, что Матвиенко и «Брайтон» уже согласовали условия сотрудничества. 26-летний футболист сборной Украины получит контракт до 2028 года.



В этом сезоне в активе центрдефа 19 встреч за «Шахтер» (без результативных действий).