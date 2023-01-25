«Барселона» готова выложить € 40 млн за нападающего из Серии А

Дата публикации: 25-01-2023

«Барселона» хочет купить 19-летнего центрфорварда «Аталанты» Расмуса Хёйлунда, сообщает «El Nacional». «Сине-гранатовые» готовы отдать за перспективного футболиста 40 000 000 евро.



В каталонском клубе беспокоятся, что датчанина могут перехватить другие гранды, поэтому хотят завершить сделку как можно скорее. Нападающим интересуются в АПЛ.v Хёйлунд присоединился к «Аталанте» прошлым летом. Он перешел из «Штурма» за 17 млн евро. За полгода до этого австрийцы выкупили его контракт за 1,8 миллиона евро у «Копенгагена».



В сезоне-22/23 Расмус поучаствовал в 24 матчах (за «Штурм» и «Аталанту»). В них он отличился 11 голами и 5 результативными пасами. Также на счету форварда 2 игры в футболке сборной Дании (дебютировал 22 сентября 2022 года).



«Transfermarkt» оценивает Хёйлунда в 15 млн евро.