Шкриньяр подтвердил, что перейдет в «ПСЖ»

Дата публикации: 29-01-2023

Переход Милана Шкриньяра в «Пари Сен-Жермен» состоится. Об этом сообщил сам футболист.



«Действительно, я заключил договор с «ПСЖ». Я нахожусь в ожидании, когда команды согласуют переход», - цитирует защитника «Интера» Фабрицио Романо.



Трудовые отношения Шкриньяра с миланским клубом истекают ближайшим летом.



Ранее СМИ писали, что «Интер» отказался продавать словака «красно-синим» за 10 млн евро. Если парижане удвоят стоимость компенсации, то переход может состояться уже зимой. В противном случае Шкриньяр присоединится к «ПСЖ» по окончании сезона.



За «Интер» центрбек выступает с 2017 года. В текущем сезоне на его счету 31 игра за «нерадзурри» (1 голевая передача).



Transfermarkt.de оценивает Шкриньяра в 60 млн евро.