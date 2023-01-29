Лидер «Кристал Пэлас» выбыл на длительный срок из-за травмы

Дата публикации: 29-01-2023

Вингер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха зимой больше не сыграет, передает «Daily Mail».



Йвуариец получил повреждение в матче против «Ньюкасла» (0:0) в 21-м туре английской Премьер-лиги.



По информации источника, в ходе медицинского обследования у него выявили разрыв подколенного сухожилия. Ожидается, что 30-летний футболист вернется в строй не раньше начала марта.



Заха – воспитанник «Кристал Пэлас». В 2013-м права на него выкупил «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила почти 12 000 000 евро. Однако заиграть в составе «красных дьяволов» Уилфрид не смог. В 2015 году «стекольщики» вернули его в Лондон, заплатив «МЮ» 3,8 млн евро.



В текущем сезоне Уилфрид был задействован в 19 матчах чемпионата Англии. В них вингер стал автором 6 голов и 2 ассистов.