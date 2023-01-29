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Малком попросил «Зенит» отпустить его в «ПСЖ»

Дата публикации: 29-01-2023

Малком хочет продолжить карьеру в «ПСЖ». «Чемпионат», указывая в качестве источника информации «Telefoot», пишет, что бразилец попросил Александра Медведева, занимающего должность гендиректора «Зенита», отпустить его в парижскую команду.

Переход Малкома в ведущий клуб Франции может состояться только в рамках арендного соглашения, поскольку парижанам необходимо придерживаться требований финансового фэйр-плей. Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» уже общался с «Зенитом», но предложений по 25-летнему бразильцу пока не поступало.

Петербуржцы вряд ли согласятся отпустить Малкома в аренду без обязательства выкупа. Иные варианты, помимо продажи, клуб с берегов Невы, по всей видимости, рассматривать не готов. Сам вингер приостанавливать соглашение с «Зенитом» не планирует.

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