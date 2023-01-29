«Тоттенхэм» сделал предложение в 25 млн евро по защитнику «Байера» Инкапье

Дата публикации: 29-01-2023

По данным «Bild», «Тоттенхэм» нацелился на Пьеро Инкапье. «Шпоры» готовы заплатить за защитника «Байера» 25 млн евро.



Лондонцы давно наблюдают за эквадорцем. Антонио Конте, возглавляющий «Тоттенхэм», хотел заполучить Инкапье еще в декабре, о чем уведомил руководство команды. При этом «Байер» не планирует отпускать футболиста перед закрытием зимнего трансферного окна, поскольку тогда клубу потребуется искать ему замену в экстренном порядке.



Вернуться к переговорам по Инкапье «шпоры» могут по окончании сезона. Однако в этом случае им придется конкурировать с «Арсеналом» и «Челси».



Эквадорский защитник в сезоне 2022/2023 отметился 1 голом в 20 играх. Его контракт с клубом из Леверкузена истекает в 2026 году.