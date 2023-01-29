Воспитанник «Манчестер Сити» подписал контракт с «Крыльями Советов»

Дата публикации: 29-01-2023

«Крыльям Советов» удалось подписать воспитанника «Ман Сити». Информацию о заключении контракта с Бенхамином Гарре самарцы разместили на своем сайте.



В российской команде вингер выбрал себе 28-й номер. Соглашение футболиста с «Крыльями Советов» рассчитано на 3,5 года.



В академию «горожан» Гарре попал в 2016 году. В январе 2020 года он вернулся на родину, подписав контракт с командой «Расинг Клуб». С июня прошлого года аргентинец находился в аренде в «Атлетико Уракан». В 26 встречах за клуб он отметился 4 забитыми мячами и 1 ассистом. В активе Гарре значатся 3 игры за молодежную сборную Аргентины U20.



Трансфер 22-летнего вингера обошелся «Крыльям Советов» в 1,7 млн евро (информация с портала «Transfermarkt»).