16:25 ()
Свернуть список

Воспитанник «Манчестер Сити» подписал контракт с «Крыльями Советов»

Дата публикации: 29-01-2023

«Крыльям Советов» удалось подписать воспитанника «Ман Сити». Информацию о заключении контракта с Бенхамином Гарре самарцы разместили на своем сайте.

В российской команде вингер выбрал себе 28-й номер. Соглашение футболиста с «Крыльями Советов» рассчитано на 3,5 года.

В академию «горожан» Гарре попал в 2016 году. В январе 2020 года он вернулся на родину, подписав контракт с командой «Расинг Клуб». С июня прошлого года аргентинец находился в аренде в «Атлетико Уракан». В 26 встречах за клуб он отметился 4 забитыми мячами и 1 ассистом. В активе Гарре значатся 3 игры за молодежную сборную Аргентины U20.

Трансфер 22-летнего вингера обошелся «Крыльям Советов» в 1,7 млн евро (информация с портала «Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close