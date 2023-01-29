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«Челси» хочет переманить к себе тренера «Айнтрахта»

Дата публикации: 29-01-2023

В «Челси» рассматривают кандидатуру Оливера Гласнера в качестве потенциальной замены Грэма Поттера, в настоящий момент возглавляющего лондонцев, пишет Кристиан Фальк.

Инсайдер уточняет, что наставник «Айнтрахта» значится в шорт-листе «аристократов». Не исключено, что уже летом в «Челси» поменяется главный тренер. Кандидатура Гласнера импонирует Тодду Боэли. Владелец лондонцев впечатлен победой «Айнтрахта» в Лиге Европы сезона 2021/2022.

Гласнер возглавил команду из Франкфурта в июле 2021 года и уже в первый год своей работы сумел выиграть с ней трофей. В текущем сезоне «орлы» под руководством 48-летнего австрийца находится на 5-м месте в Бундеслиге, отставая от лидирующей «Баварии» всего на 5 очков.

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