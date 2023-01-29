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Официально: Гордон – игрок «Ньюкасла»

Дата публикации: 29-01-2023

«Ньюкасл Юнайтед» подписал вингера «Эвертона» Энтони Гордона.

Сумму сделки «сороки» не раскрывают. Ранее была информация, что «Ньюкасл» заплатит 40 000 000 фунтов без учета бонусных выплат.

Гордон обучался футболу в академии «Эвертона». В текущем сезоне 21-летний англичанин забил три гола в 18 матчах за клуб из Ливерпуля во всех турнирах.

Напомним, «Эвертон» недавно завершил сотрудничество с главным тренером команды Фрэнком Лэмпардом, который возглавлял команду с 31 января прошлого года. В 20 матчах АПЛ его подопечные сумели добыть лишь 15 очков (19 место в турнирной таблице). По слухам, вскоре вакантный пост займет Шон Дайч.

«Ньюкасл» идет на третьей позиции. Гордон имеет возможность дебютировать за новый клуб в матче с «Вест Хэмом» 4 февраля.

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