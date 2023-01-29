Официально: Гордон – игрок «Ньюкасла»
«Ньюкасл Юнайтед» подписал вингера «Эвертона» Энтони Гордона.
Сумму сделки «сороки» не раскрывают. Ранее была информация, что «Ньюкасл» заплатит 40 000 000 фунтов без учета бонусных выплат.
Гордон обучался футболу в академии «Эвертона». В текущем сезоне 21-летний англичанин забил три гола в 18 матчах за клуб из Ливерпуля во всех турнирах.
Напомним, «Эвертон» недавно завершил сотрудничество с главным тренером команды Фрэнком Лэмпардом, который возглавлял команду с 31 января прошлого года. В 20 матчах АПЛ его подопечные сумели добыть лишь 15 очков (19 место в турнирной таблице). По слухам, вскоре вакантный пост займет Шон Дайч.
«Ньюкасл» идет на третьей позиции. Гордон имеет возможность дебютировать за новый клуб в матче с «Вест Хэмом» 4 февраля.