«Вильярреал» готов перехватить Переса у «Бетиса»

Дата публикации: 29-01-2023

«Реал Бетис» может лишиться возможности подписать Айосе Переса, поскольку его соперник из Примеры «Вильярреал» пытается перехватить форварда «Лестер Сити». В качестве источника информации выступает портал «Mundo Deportivo».



«Зелено-белые» вели переговоры с английской стороной с начала 2023 года, пытаясь вернуть 29-летнего игрока в Испанию в это трансферное окно. «Бетис» рассчитывал на аренду Айосе до конца сезона, а затем на летний бесплатный трансфер игрока. Действующий трудовой договор форварда с «Лестером» истекает 30 июня, после чего он станет свободным агентом.



Однако интерес «Вильярреала» усугубил ситуацию. «Желтая субмарина» спешно ищет замену нападающему Николасу Джексону, который угодил в лазарет из-за проблем с бедром.



Ранее сообщалось, что главный тренер «лис» Брендан Роджерс не видит Переса в своих планах. В сезоне-22/23, испанец поучаствовал всего в 8 матчах Премьер-лиги (1 голевой пас).