«Челси» не оставляет попыток заполучить Энцо Фернандеса

Дата публикации: 29-01-2023

«Челси» возобновил прямые переговоры с «Бенфикой» по трансферу полузащитника Энцо Фернандеса.



По данным «The Telegraph», «синие» намерены заполучить игрока любой ценой, лондонцы готовы выплатить клаусулу аргентинца 120 000 000 евро. Президент «орлов» Руй Кошта пока не намерен соглашаться, но «Челси» настаивает на немедленной сделке.



Ранее сообщалось, что англичане собирается заплатить 127 миллионов евро тремя частями (около 40 млн евро каждая), чтобы как можно скорее купить представителя сборной Аргентины. Считалось, что переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии.



Также была информация, что «Челси» согласовал личный контракт с Фернандесом. Соглашение с аргентинским хавбеком будет рассчитано до 2028 года. Заработная плата Энцо составит 10 миллионов евро в год.



22-летний чемпион мира в составе сборной Аргентины провел за клуб 29 матчей во всех турнирах нынешнего сезона (4 гола и 7 результативных передач).