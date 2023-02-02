Стала известна сумма трансфера Канселу в «Баварию»

Дата публикации: 02-02-2023

«Manchester Evening News» информирует, что Жоау Канселу может сменить «Ман Сити» на «Баварию». Переговоры между клубами по трансферу защитника уже начались. Португалец может присоединиться к мюнхенской команде на правах аренды сроком на полгода. В договоре также будет прописана опция выкупа за сумму в 70 млн евро.



Среди ключевых причин ухода защитника из «Сити» называются нехватка игровой практики и напряженные отношения с Хосепом Гвардиолой, возглавляющим «горожан». В последнее время Канселу редко появлялся на поле. Всего в сезоне 2022/2023 он провел за 26 матчей (2 гола, 5 результативных передач).



Соглашение португальца с английским грандом действует до июня 2027 года. Transfermarkt.de оценивает Канселу в 70 млн евро.