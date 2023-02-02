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«РБ Лейпциг» заинтересован в экс-хавбеке «Реала» Иско

Дата публикации: 02-02-2023

«Лейпциг» готов включиться в борьбу за Иско, который в настоящее время не трудоустроен. Информацию в своем «Твиттере» разместил Флориан Плеттенберг. «Быки» рассматривают бывшего полузащитника «Реала» как альтернативу Дани Ольмо, который находится в лазарете.

Минувшим летом Иско в ранге свободного агента перебрался в «Севилью». Однако в новой команде у него не получилось. В 19 играх за клуб он отметился 1 забитым мячом и 3 ассистами. При этом Хорхе Сампаоли, возглавляющий «Севилью», заявил, что надежды, возложенные на Иско, не оправдались. В декабре контракт с 30-летним футболистом был расторгнут.

Ранее СМИ писали, что интерес к испанцу также проявляет «Унион». Ценник на Иско равняется 9 000 000 евро («Transfermarkt»).

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