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«Эвертон» предложил 45 млн евро за Галлахера

Дата публикации: 02-02-2023

«Эвертон» заинтересован в услугах Конора Галлахера, принадлежащего «Челси».

Как пишет Фабрицио Романо, стороны могут закрыть сделку этой зимой. «Ириски» уже направили «аристократам» предложение по полузащитнику. Клуб готов выложить за игрока 45 млн евро и 8 млн евро в формате бонусов.

На Галлахера претендуют и другие команды. Решение по его трансферу в «Челси» примут в ближайшее время. Сам хавбек также раздумывает над возможными вариантами продолжения своей карьеры.

Галлахер прошел академию «Челси». В текущем сезоне на счету 22-летнего футболиста 25 встреч за «синих» (1 забитый мяч, 1 голевой пас).

Его контракт с лондонцами истекает в 2025 году. Transfermarkt.de оценивает Галлахера в 32 миллиона евро.

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