«Эвертон» предложил 45 млн евро за Галлахера

Дата публикации: 02-02-2023

«Эвертон» заинтересован в услугах Конора Галлахера, принадлежащего «Челси».



Как пишет Фабрицио Романо, стороны могут закрыть сделку этой зимой. «Ириски» уже направили «аристократам» предложение по полузащитнику. Клуб готов выложить за игрока 45 млн евро и 8 млн евро в формате бонусов.



На Галлахера претендуют и другие команды. Решение по его трансферу в «Челси» примут в ближайшее время. Сам хавбек также раздумывает над возможными вариантами продолжения своей карьеры.



Галлахер прошел академию «Челси». В текущем сезоне на счету 22-летнего футболиста 25 встреч за «синих» (1 забитый мяч, 1 голевой пас).



Его контракт с лондонцами истекает в 2025 году. Transfermarkt.de оценивает Галлахера в 32 миллиона евро.