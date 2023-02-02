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«Интер» сделал запрос насчет Магуайра

Дата публикации: 02-02-2023

«Интер» обратился к «Манчестер Юнайтед» с запросом относительно аренды Гарри Магуайра. По данным «Daily Mail», миланцы хотят оформить его переход до завершения зимнего трансферного окна.

В «Интере» в защитнике «манкунианцев» видят замену Милану Шкриньяру, который ранее заявил об уходе в «ПСЖ».

Магуайр не против варианта с трансфером в другой клуб, но текущий сезон он планирует завершить на «Олд Траффорд». Англичане также не намерены с ним расставаться, поскольку полноценной замены Гарри в команде пока нет.

В нынешнем розыгрыше АПЛ в активе 29-летнего центрбек 16 встреч в футболке «красных дьяволов» (без результативных действий).

Соглашение Магуайра с «МЮ» действует до июня 2025 года. Стоимость англичанина равняется 30 млн евро (по версии «Transfermarkt»).

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