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«Вулверхэмптон» за 18,7 млн евро купил хавбека «Фламенго»

Дата публикации: 02-02-2023

«Вулверхэмптон» пополнился Жоау Гомесом, ранее выступавшим за «Фламенго». О переходе объявила пресс-служба «волков». Стороны подписали соглашение до июня 2028 года. Контракт включает опцию пролонгации на 1 сезон.

«The Athletic» пишет, что за трансфер Гомеса «волки» пришлось заплатить 18 700 000 евро.

Полузащитник обучался футболу в структуре «Фламенго». За основную команду он впервые сыграл осенью 2020 года во встрече Кубка Либертадорес. Зимой 2021 года Жоау продлил соглашение с клубом до декабря 2025 года.

В минувшем сезоне в активе 21-летнего бразильца 63 игры, в которых он забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Рыночная стоимость Гомеса составляет 15 млн евро (Transfermarkt.de).

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