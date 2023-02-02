«Вулверхэмптон» за 18,7 млн евро купил хавбека «Фламенго»
Дата публикации: 02-02-2023
«Вулверхэмптон» пополнился Жоау Гомесом, ранее выступавшим за «Фламенго». О переходе объявила пресс-служба «волков». Стороны подписали соглашение до июня 2028 года. Контракт включает опцию пролонгации на 1 сезон.
«The Athletic» пишет, что за трансфер Гомеса «волки» пришлось заплатить 18 700 000 евро.
Полузащитник обучался футболу в структуре «Фламенго». За основную команду он впервые сыграл осенью 2020 года во встрече Кубка Либертадорес. Зимой 2021 года Жоау продлил соглашение с клубом до декабря 2025 года.
В минувшем сезоне в активе 21-летнего бразильца 63 игры, в которых он забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
Рыночная стоимость Гомеса составляет 15 млн евро (Transfermarkt.de).