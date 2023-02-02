«Аль-Хиляль» не отказался от подписания Месси. Клуб также хочет пригласить де Брейне и Салаха

Дата публикации: 02-02-2023

«Аль-Хиляль» по-прежнему интересуется Лионелем Месси. Издание «Sky Sports» утверждает, что клуб подготовил для аргентинца предложение с годовой зарплатой свыше 200 млн фунтов. Если переход состоится, то форвард станет наиболее высокооплачиваемым футболистом в мире.



Месси является не единственной целью «Аль-Хиляля». Клуб также хочет заполучить Мохамеда Салаха, принадлежащего «Ливерпулю», и Кевина де Брейне, выступающего за «Ман Сити».



Ранее ряд источников писали, что отец Месси обсуждает с «Аль-Хилялем» условия сотрудничества. Позднее в некоторых СМИ появилось опровержение данной информации.



В настоящее время Месси выступает за «Пари Сен-Жермен», с которым он связан контрактом до конца сезона.