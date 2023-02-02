Жоржиньо стал игроком «Арсенала»

Дата публикации: 02-02-2023

Полузащитник «Челси» Жоржиньо перешел в «Арсенал». Канониры не стали разглашать условия сделки с 31-летним футболистом.



По информации «Sky Sports», трансфер игрока сборной Италии обошелся «Арсеналу» в 12 миллионов фунтов (~ 13,6 млн евро). Опорник подписал с «канонирами» контракт на 1,5 года с опцией продления на еще один сезон.



В 2018 году «Челси» заплатил «Наполи» за Жоржиньо 57 000 000 евро. Вместе с «синими» хавбек выиграл Лигу чемпионов-2020/21 и Лигу Европы-2018/19.



В текущем сезоне Жоржиньо провел 25 матчей за лондонский клуб во всех турнирах, отличившись тремя голами. Всего на его счету более 200 поединков за «аристократов».



«Арсенал» лидирует в Английской Премьер-лиге. «Челси» идет на 10-й позиции в турнирной таблице.