05:32 ()
Свернуть список

Жоржиньо стал игроком «Арсенала»

Дата публикации: 02-02-2023

Полузащитник «Челси» Жоржиньо перешел в «Арсенал». Канониры не стали разглашать условия сделки с 31-летним футболистом.

По информации «Sky Sports», трансфер игрока сборной Италии обошелся «Арсеналу» в 12 миллионов фунтов (~ 13,6 млн евро). Опорник подписал с «канонирами» контракт на 1,5 года с опцией продления на еще один сезон.

В 2018 году «Челси» заплатил «Наполи» за Жоржиньо 57 000 000 евро. Вместе с «синими» хавбек выиграл Лигу чемпионов-2020/21 и Лигу Европы-2018/19.

В текущем сезоне Жоржиньо провел 25 матчей за лондонский клуб во всех турнирах, отличившись тремя голами. Всего на его счету более 200 поединков за «аристократов».

«Арсенал» лидирует в Английской Премьер-лиге. «Челси» идет на 10-й позиции в турнирной таблице.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close