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«Борнмут» заключил контракт с защитником сборной Украины

Дата публикации: 02-02-2023

«Динамо» (Киев) официально объявило о трансфере защитника Ильи Забарного в «Борнмут».

Известно, что 20-летний игрок подписал контракт с «вишнями» до 2028 года. По данным «Transfermarkt» сумма сделки составила 22,7 млн евро.

Забарный – воспитанник киевлян. За первую команду «бело-синих» центрбек выступал с 2020 года. В этом сезоне на его счету 25 матчей за клуб во всех соревнованиях.

Также Илья является игроком сборной Украины, за которую он провел 24 встречи.

«Борнмут» под руководством главного тренера Гари О’Нила идет на 18-й позиции в английской Премьер-лиге. В следующем матче подопечные 39-летнего специалиста сыграют на выезде с «Брайтоном» 4 февраля.

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